Рубио обсудил пути решения конфликта на Украине с главами МИД стран Европы

В субботу, 10 мая, лидеры Франции, Германии, Польши и Великобритании во время визита в Киев призвали Россию согласиться на 30-дневное прекращение огня без предварительных условий. В ночь на 11 мая президент РФ Владимир Путин выдвинул встречное предложение: возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным.