В Красноярском крае запустили новую программу поддержки участников СВО и их семей

Программа рассчитана на пять лет и будет реализована с участием восьми министерств и местных властей. Министр социальной политики Ирина Пастухова отметила, что работа будет сосредоточена на предоставлении социальной помощи, медицинской реабилитации и организации культурных мероприятий.