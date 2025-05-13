В Красноярском крае запустили новую программу поддержки участников СВО и их семей

В Красноярском крае стартует новая программа под названием «Защитники Отечества», которая объединит все меры поддержки для участников специальной военной операции и их семей.
Губернатор Михаил Котюков сообщил, что программа была завершена и одобрена на заседании правительства края. Основная цель — помочь участникам СВО адаптироваться к гражданской жизни. В регионе уже действуют различные направления поддержки, включая медицинское обслуживание и помощь в трудоустройстве.
Программа рассчитана на пять лет и будет реализована с участием восьми министерств и местных властей. Министр социальной политики Ирина Пастухова отметила, что работа будет сосредоточена на предоставлении социальной помощи, медицинской реабилитации и организации культурных мероприятий.
Важное внимание уделяется медицинской реабилитации и психологической поддержке. На данный момент почти 80% вернувшихся бойцов уже нашли работу, а 137 ветеранов прошли переобучение. Работодатели активно помогают в трудоустройстве участников СВО.
Также продолжается программа подготовки управленческих кадров «Сибирский характер», в которой участвуют более 1000 человек из разных регионов. Губернатор подчеркнул важность изучения потенциала каждого участника, чтобы не упустить ни одного талантливого человека.
Программа «Защитники Отечества» будет обновляться в соответствии с текущими потребностями. Она утверждена распоряжением правительства Красноярского края.
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