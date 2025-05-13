Дмитрий Демешин ознакомился с работой медпоезда «Святой Пантелеймон»

Особое внимание при разработке и изготовлении «поликлиники на колесах» было уделено созданию комфортных социально-бытовых условий для медицинского персонала и железнодорожников, которым в течение длительного приходится работать и жить вдали от дома. Для этого в поезд включены пассажирские купейные и штабной вагоны, вагон-ресторан и вагон-душевая.