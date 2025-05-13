Дмитрий Демешин ознакомился с работой медпоезда «Святой Пантелеймон»

В Хабаровске прошла презентация передвижного клинико-диагностического центра «Святой Пантелеймон». В мероприятии приняли участие директор ОАО «РЖД» — начальник Центральной дирекции здравоохранения Елена Жидкова, начальник ДВЖД Евгений Вейде и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, сообщает ИА AmurMedia.
Глава края ознакомился с работой мобильного комплекса, основная задача которого — оказание профессиональной качественной медицинской помощи жителям труднодоступных регионов России. Маршруты следования медпоезда проходят по 8 субъектам страны, в том числе и по Хабаровскому краю.
Дмитрий Демешин высоко оценил оснащенность поезда современным высокотехнологичным диагностическим оборудованием, а также поблагодарил железнодорожников и специалистов сети «РЖД-медицина» за вклад в здравоохранение региона и выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества во благо жителей края.
В ходе мероприятия состоялось обсуждение вопросов медицинского обслуживания и интеграции ПКДЦ в систему регионального здравоохранения, приоритет при этом будет уделяться труднодоступным населенным пунктам.
Как напоминает пресс-служба ДВЖД, выходить в регулярные рейсы ПКДЦ «Святой Пантелеймон» начал с сентября 2024 года.
В состав поезда входят 14 вагонов, большинство из которых не имеют аналогов. Восемь специализированных медицинских вагонов оборудованы для проведения диагностики и ведения врачебного приема пациентов. В двух терапевтических вагонах размещены кабинеты терапевта, педиатра, отоларинголога, офтальмолога. В поезд также включены вагон функциональной диагностики, вагон-лаборатория, хирургический вагон, вагон лучевой диагностики и вагон-регистратура.
Вагон-ординаторская оборудован видеоконференцсвязью для проведения онлайн-консультаций и срочных врачебных консилиумов.
Особое внимание при разработке и изготовлении «поликлиники на колесах» было уделено созданию комфортных социально-бытовых условий для медицинского персонала и железнодорожников, которым в течение длительного приходится работать и жить вдали от дома. Для этого в поезд включены пассажирские купейные и штабной вагоны, вагон-ресторан и вагон-душевая.
В 2024 году передвижной консультативно-диагностический центр «Святой Пантелеймон» совершил восемь рейсов по шести регионам Дальнего Востока и Восточной Сибири. Общая продолжительность маршрутов составила 115 дней, а протяженность — более 10 тыс. км, поезд посетил 81 станцию. Врачи провели 23,3 тысячи приемов, выполнено более 46 тысяч различных лабораторных и диагностических исследований.