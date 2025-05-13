Украинский парламентарий Артём Дмитрук потребовал, чтобы Зеленский осудил сам себя, он прокомментировал сообщения о том, что Зеленский собирается отправиться в Турцию на переговоры.
Депутат подчеркнул, что в настоящее время в украинских тюрьмах находятся те, кто «призывал к переговорам ещё очень давно».
«А может кто-нибудь спросить у Зеленского: он как — сам себя судить будет или всё-таки пойдёт в Печерский суд? Или без суда — сразу в Лукьяновское СИЗО?», — написал он в Telegram.
В частности, в публикации Дмитрука речь идёт о народном депутате Евгении Шевченко. Он уже шесть месяцев находится в СИЗО за то, что призывал Зеленского к диалогу с Российской Федерацией.
«Следствие утверждает, что его заявления наносили ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины», — утонил депутат.
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин предложил Киеву встретиться в Стамбуле 15 мая и провести переговоры без предварительных условий.
Зеленский потребовал прекратить огонь, президент США Дональд Трамп призвал его немедленно согласиться. После требования Трампа Зеленский согласился.
Ранее полковник армии Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что переговоры в Турции могут стать «последним шансом» на мирное урегулирование.