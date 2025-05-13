Figaro: проект захоронения радиоактивных отходов Франции стоил в €45 млрд

Изначально, в 2014 году, проект оценивался в 33 миллиарда евро, однако уже в 2016 году власти снизили лимит до 25 миллиардов. По данным на 2024 год, с учётом инфляции, затраты могут возрасти до суммы от 31,6 до 45 миллиардов евро.