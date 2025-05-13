Figaro: проект захоронения радиоактивных отходов Франции стоил в €45 млрд

Проект по созданию во Франции хранилища для наиболее опасных радиоактивных отходов может обойтись стране в сумму до 45 миллиардов евро. Об этом сообщает издание Le Figaro со ссылкой на новые финансовые оценки.
Ожидается, что объект будет построен в муниципалитете Бюз, расположенном в департаменте Мез на востоке Франции, и введён в эксплуатацию в период с 2027 по 2028 год.
Изначально, в 2014 году, проект оценивался в 33 миллиарда евро, однако уже в 2016 году власти снизили лимит до 25 миллиардов. По данным на 2024 год, с учётом инфляции, затраты могут возрасти до суммы от 31,6 до 45 миллиардов евро.
Ранее учёные физического факультета Новосибирского государственного университета разработали новую методику, позволяющую измерять сверхмалые концентрации радиоактивных веществ, сопровождающихся гамма-излучением.