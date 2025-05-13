Информацию о судимостях кандидатов в ГД скроют от избирателей на участках

Изменения также касаются периодичности пересмотра округов — теперь это будет происходить раз в пять лет. Дополнительно введены меры по повышению явки и финансированию выборов за счет региональных и местных бюджетов. В случае чрезвычайных ситуаций выборы будут проводиться с особыми условиями, а избиратель будет получать только один бюллетень вместо испорченного. Также доработан порядок обжалования решений избиркомов и изменены правила о пожертвованиях партиям.