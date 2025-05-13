Информацию о судимостях кандидатов в ГД скроют от избирателей на участках

Информация о доходах кандидатов будет доступна в интернете.
Поправки в закон о выборах в Госдуму ограничат доступ избирателей к информации о судимостях и доходах кандидатов. На стендах избирательных участков теперь будут только названия партий и имена кандидатов.
«Теперь на стендах в помещениях для голосования будут показывать лишь название партии и ФИО кандидатов в общефедеральной части списка», — сообщает газета «Ведомости». Согласно нововведениям, данные о судимостях и доходах кандидатов не будут размещены на информационных стендах, а станут доступными исключительно в интернете. Объем таких публикаций будет утвержден Центральной избирательной комиссией.
Изменения также касаются периодичности пересмотра округов — теперь это будет происходить раз в пять лет. Дополнительно введены меры по повышению явки и финансированию выборов за счет региональных и местных бюджетов. В случае чрезвычайных ситуаций выборы будут проводиться с особыми условиями, а избиратель будет получать только один бюллетень вместо испорченного. Также доработан порядок обжалования решений избиркомов и изменены правила о пожертвованиях партиям.