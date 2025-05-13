Мадуро осудил призывы лидеров Запада, побывавших в Киеве в годовщину Победы

«Крайне прискорбно наблюдать, как некоторые лидеры этого коллективного Запада в 2025 году поехали праздновать 80 лет в столицу мирового нацизма, где правит, мягко сказать, пронацистское правительство», — сказал он в эфире своей телепрограммы «С Мадуро +».