Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил с осуждением в адрес ряда глав европейских государств, которые побывали в Киеве и на фоне 80-летия Победы над нацизмом призвали к новым санкциям.
«Крайне прискорбно наблюдать, как некоторые лидеры этого коллективного Запада в 2025 году поехали праздновать 80 лет в столицу мирового нацизма, где правит, мягко сказать, пронацистское правительство», — сказал он в эфире своей телепрограммы «С Мадуро +».
Венесуэльский президент напомнил, что киевский режим поддерживает нацистские течения, которые уничтожали украинцев и другие народы СССР. Мадуро также упомянул скандал с загадочным белым свёртком в руках у французского лидера Эммануэля Макрона.
Напомним, 10 мая в Киев для встречи с Владимиром Зеленским прибыли Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Британии Кир Стармер и глава правительства Польши Дональд Туск.
Также сообщалось, что президент Франции пригрозил России новыми санкциями, если Москва не согласится на 30-дневное перемирие. При этом Киев не соблюдал ранее действующий режим прекращения огня.