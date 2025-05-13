В СФ объяснили, при каких условиях Зеленский может подписать мирный договор

Подпись Владимира Зеленского будет иметь юридическо-правовое значение в случае, Если Верховная Рада выдаст ему доверенность для, например, ратификации документов. Об этом aif.ru заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«До какой степени подпись, например, того же Зеленского будет иметь юридическо-правовое значение? И этот вопрос пока без ответа. Но решение очень простое. Поскольку в нашем государстве внимательно изучили конституцию Украины, то мои коллеги и эксперты полагают, что при наличии доверенности со стороны Верховной Рады многое можно сделать. В том числе даже можно ратифицировать документы, если таковые появятся», — пояснил сенатор.
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