В СФ объяснили, при каких условиях Зеленский может подписать мирный договор

«До какой степени подпись, например, того же Зеленского будет иметь юридическо-правовое значение? И этот вопрос пока без ответа. Но решение очень простое. Поскольку в нашем государстве внимательно изучили конституцию Украины, то мои коллеги и эксперты полагают, что при наличии доверенности со стороны Верховной Рады многое можно сделать. В том числе даже можно ратифицировать документы, если таковые появятся», — пояснил сенатор.