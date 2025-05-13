«Разрушил стратегию»: на Украине признали, что Трамп проигнорировал ультиматум, выдвинутый Москве

Российский лидер, выступая перед журналистами 11 мая, подчеркнул, что Киеву и Москве важно восстановить контакты. Он также напомнил, что инициатива прекращения переговоров исходила не от РФ. По мнению Владимира Путина, предложение о личной встрече членов делегаций кажется разумным, учитывая продолжающиеся боевые действия. Он выразил недоумение от неприятия этой инициативы, заявив, что лидеры, стремящиеся к миру, не могут проигнорировать предложение.