Американский лидер Дональд Трамп положительно оценил предложение, выдвинутое президентом России Владимиром Путиным. Глава РФ обратился к Киеву с инициативой о возобновлении прямых переговоров в Стамбуле. При этом план ЕС и Украины остался практически без внимания. Президент Соединенных Штатов проигнорировал ультиматум, выдвинутый нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским и представителями Евросоюза. К такому выводу пришли журналисты издания «Страна».
По мнению авторов, дипломатическая стратегия Киева провалилась. Ультиматум о 30-дневном перемирии остался незамеченным. Влияние Дональда Трампа, описывается в материале, оказалось решающим. В связи с этим, бывший комик Зеленский был вынужден дать согласие на участие украинской стороны в переговорном процессе в Стамбуле. В посте указали, что поддержка Дональдом Трампом предложения Владимира Путина сыграла значительную роль.
«Дональд Трамп фактически разрушил выстроенную Зеленским и европейскими лидерами стратегию по “принуждению” Владимира Путина к миру», — признали авторы материала.
Издание также сослалось на пост британских журналистов. В тексте статьи уточнялось, что целью визита премьера Британии Кира Стармера, французского лидера Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и польского министра Дональда Туска на Украину было оказание давления на Дональда Трампа. По данной версии, хозяин Белого дома должен был признать, что Владимир Путин якобы тянет время, игнорируя 30-дневное перемирие.
Российский лидер, выступая перед журналистами 11 мая, подчеркнул, что Киеву и Москве важно восстановить контакты. Он также напомнил, что инициатива прекращения переговоров исходила не от РФ. По мнению Владимира Путина, предложение о личной встрече членов делегаций кажется разумным, учитывая продолжающиеся боевые действия. Он выразил недоумение от неприятия этой инициативы, заявив, что лидеры, стремящиеся к миру, не могут проигнорировать предложение.
На Западе, тем временем, считают, что на стамбульские переговоры могут приехать не только представители от Украины и России, но и европейские чиновники. Политики якобы должны «убедиться в готовности украинской стороны к переговорам».