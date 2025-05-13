Депутаты Заксобрания Иркутской области находятся с рабочим визитом в Монголии

На совещании обсудили дальнейшее развитие межпарламентского сотрудничества и экономического взаимодействия. Также речь шла о мероприятиях в честь 80-летия Победы в ВОВ и увековечивании памяти событий на Халхин-Голе. Делегацию региона возглавил председатель парламента Александр Ведерников, в её состав вошли первый вице-спикер ЗС Кузьма Алдаров и председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Галина Кудрявцева.
Александр Ведерников отметил, что председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко обратила внимание на необходимость развивать трансграничное межпарламентское сотрудничество между странами, в том числе на уровне регионов. «Нас связывают общая история, культура и традиции. В прошлом году мы вместе праздновали 85-летие нашей общей победы на Халхин-Голе, где более десяти тысяч бойцов и командиров Красной Армии отдали свои жизни, защищая Монголию. В этом году президенты России и Монголии Владимир Путин и господин Хурэлсух во время празднования 80-летия Великой Победы в Москве обсуждали развитие диалога на всех уровнях, включая межпарламентское взаимодействие, которое и является настоящей народной дипломатией», — заявил Александр Ведерников.
Алексей Евсиков подтвердил важность развития этого направления, подчеркнув, что Иркутская область является одним из ключевых регионов, нацеленных на всестороннее расширение связей с Монголией. В ходе встречи были затронуты вопросы развития межрегионального экономического сотрудничества, включая топливно-энергетическую сферу, сельское хозяйство и пищевую промышленность. Состоялся обмен мнениями относительно развития туристических проектов. Участники переговоров отметили необходимость регулирования международного туризма на законодательном уровне, сообщает пресс-служба ЗС.
Кроме того, участники встречи обсудили тему строительства новых российско-монгольских школ и продвижение образования на русском языке. Депутаты Заксобрания доставили учебные пособия на русском языке в СОШ при Улан-Баторском филиале РЭУ им. Г. В. Плеханова, а также в Совместную российско-монгольскую СОШ № 3. «Дружба между странами начинается с дружбы детей, когда у них получается понимать друг друга, говоря на одном языке», — подчеркнул Александр Ведерников.