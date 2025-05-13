Депутаты Заксобрания Иркутской области находятся с рабочим визитом в Монголии

Александр Ведерников отметил, что председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко обратила внимание на необходимость развивать трансграничное межпарламентское сотрудничество между странами, в том числе на уровне регионов. «Нас связывают общая история, культура и традиции. В прошлом году мы вместе праздновали 85-летие нашей общей победы на Халхин-Голе, где более десяти тысяч бойцов и командиров Красной Армии отдали свои жизни, защищая Монголию. В этом году президенты России и Монголии Владимир Путин и господин Хурэлсух во время празднования 80-летия Великой Победы в Москве обсуждали развитие диалога на всех уровнях, включая межпарламентское взаимодействие, которое и является настоящей народной дипломатией», — заявил Александр Ведерников.