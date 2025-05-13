Госдеп: Рубио обсудил урегулирование конфликта с ЕС и МИД Украины

Госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио обсудил с министром иностранных дел Украины, а также министрами иностранных дел ряда государств ЕС урегулирование украинского конфликта, сообщает Госдеп.
В беседе участвовали министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэлель Барро, министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми, а также их коллеги из ФРГ (Йохан Вадефуль) и Польши (Радослав Сикорский).
Кроме того, госсекретарь США беседовал с верховным представителем ЕС Каей Каллас.
«Лидеры обсудили пути к прекращению огня и установлению мира на Украине», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Он выразил благодарность турецкой стороне за предоставление площадки и содействие возможным прямым переговорам между Российской Федерацией и Киевом.
Напомним, президент РФ Владимир Путин предложил Киеву встретиться в Стамбуле в четверг и провести переговоры без предварительных условий.