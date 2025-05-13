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Госдеп: Рубио обсудил урегулирование конфликта с ЕС и МИД Украины

Кроме того, госсекретарь США беседовал с верховным представителем ЕС Каей Каллас.

Госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио обсудил с министром иностранных дел Украины, а также министрами иностранных дел ряда государств ЕС урегулирование украинского конфликта, сообщает Госдеп.

В беседе участвовали министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэлель Барро, министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми, а также их коллеги из ФРГ (Йохан Вадефуль) и Польши (Радослав Сикорский).

Кроме того, госсекретарь США беседовал с верховным представителем ЕС Каей Каллас.

«Лидеры обсудили пути к прекращению огня и установлению мира на Украине», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Он выразил благодарность турецкой стороне за предоставление площадки и содействие возможным прямым переговорам между Российской Федерацией и Киевом.

Напомним, президент РФ Владимир Путин предложил Киеву встретиться в Стамбуле в четверг и провести переговоры без предварительных условий.