Госдеп: Рубио обсудил урегулирование конфликта с ЕС и МИД Украины

В беседе участвовали министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэлель Барро, министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми, а также их коллеги из ФРГ (Йохан Вадефуль) и Польши (Радослав Сикорский).