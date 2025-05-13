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Axios: президент Гарварда Гарбер обвинил Трампа в нарушении закона

Трамп ранее пригрозил приостановить все новые федеральные гранты для университета.

Источник: Аргументы и факты

Президент Гарвардского университета Алан Гарбер обвинил администрацию Дональда Трампа в попытке незаконного вмешательства в деятельность вуза. Об этом сообщает издание Axios.

Поводом для его заявления стали угрозы со стороны команды Трампа приостановить предоставление новых федеральных грантов Гарварду. В ответ Гарбер направил письмо, в котором подчеркнул, что подобные действия противоречат законодательству и нарушают автономию образовательных учреждений.

Он также отметил, что университет сохраняет политический нейтралитет. По его словам, Гарвард не принадлежит ни республиканцам, ни демократам, и «никогда не станет частью какого-либо движения».

Ранее Министерство внутренней безопасности США аннулировало два гранта для Гарвардского университета на общую сумму более $2,7 млн. Решение последовало за распоряжением главы Белого дома Дональда Трампа заморозить федеральное финансирование этого учебного заведения.