«Присвоить почетное звание “Заслуженный юрист Челябинской области” Малашковцу Вячеславу Владимировичу — председателю Челябинского областного суда», — говорится в постановлении губернатора.
Отмечаются заслуги в обеспечении прав и свобод граждан.
Алексей Текслер присвоил почетное звание председателю Челябинского областного суда, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Присвоить почетное звание “Заслуженный юрист Челябинской области” Малашковцу Вячеславу Владимировичу — председателю Челябинского областного суда», — говорится в постановлении губернатора.
Отмечаются заслуги в обеспечении прав и свобод граждан.