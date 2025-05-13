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Текслер присвоил почетное звание председателю Челябинского областного суда

Алексей Текслер присвоил почетное звание председателю Челябинского областного суда, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Присвоить почетное звание “Заслуженный юрист Челябинской области” Малашковцу Вячеславу Владимировичу — председателю Челябинского областного суда», — говорится в постановлении губернатора.

Отмечаются заслуги в обеспечении прав и свобод граждан.