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США расширили санкции против Ирана на фоне переговоров о ядерной сделке

Американский Госдепартамент включил в санкционный список ещё троих иранских граждан и одну организацию.

Американские власти на фоне переговоров Вашингтона и Тегерана о ядерной сделке расширили антииранские санкции, сообщил Госдепартамент США.

В санкционный список ведомства попали ещё трое граждан Ирана и одно юридическое лицо, связанное с деятельностью Организацией оборонных инноваций и исследований этой страны (SPND). Американские власти считают, что указанная структура продолжает программу создания ядерного оружия, которую Тегеран реализовывал до 2004 года.

Напомним, в конце апреля газета The Wall Street Journal написала, что у США и Ирана в рамках переговоров о ядерной сделке возникли разногласия, касающиеся иранского проекта по обогащению урана. В публикации отмечалось, что этот вопрос является «основной точкой преткновения».

Также издание сообщало, что Иран готов ограничить свою ядерную программу, если США в скором времени смягчат санкции, связанные с иранской атомной сферой.