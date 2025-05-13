США расширили санкции против Ирана на фоне переговоров о ядерной сделке

Американские власти на фоне переговоров Вашингтона и Тегерана о ядерной сделке расширили антииранские санкции, сообщил Госдепартамент США.
В санкционный список ведомства попали ещё трое граждан Ирана и одно юридическое лицо, связанное с деятельностью Организацией оборонных инноваций и исследований этой страны (SPND). Американские власти считают, что указанная структура продолжает программу создания ядерного оружия, которую Тегеран реализовывал до 2004 года.
Напомним, в конце апреля газета The Wall Street Journal написала, что у США и Ирана в рамках переговоров о ядерной сделке возникли разногласия, касающиеся иранского проекта по обогащению урана. В публикации отмечалось, что этот вопрос является «основной точкой преткновения».
Также издание сообщало, что Иран готов ограничить свою ядерную программу, если США в скором времени смягчат санкции, связанные с иранской атомной сферой.