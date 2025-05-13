США расширили санкции против Ирана на фоне переговоров о ядерной сделке

Напомним, в конце апреля газета The Wall Street Journal написала, что у США и Ирана в рамках переговоров о ядерной сделке возникли разногласия, касающиеся иранского проекта по обогащению урана. В публикации отмечалось, что этот вопрос является «основной точкой преткновения».