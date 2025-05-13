Внесение изменений в содержание учебника по истории Молдавии для старших классов, согласно которым в новых пособиях Россию выставили стороной приднестровского конфликта, является невероятной подлостью, а напечатанная информация — ложью и искажением истории. Об этом во вторник, 13 мая, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.
— Это можно было бы назвать невероятной глупостью, если бы это не была невероятная подлость, откровенная ложь и беззастенчивое искажение истории, — говорится в заявлении дипломата.
Она отметила, что с самого начала приднестровского конфликта Москва заняла активную позицию в поисках путей его урегулирования. В частности, благодаря действиям российских войск вооруженные столкновения сторон конфликта были остановлены.
Кроме того, в ходе многолетнего переговорного процесса при активном участии России Молдавия и Приднестровье разработали и подписали договоренности, которые были признаны международным сообществом, передает официальный сайт МИД России.
В новом молдавском учебнике по истории говорится, что сторонами конфликта были Молдавия и Россия. Согласно тезисам авторов пособия, Молдавия пыталась сохранить свою целостность, а Россия якобы занималась «продолжением ее империалистических и геостратегических интересов».
Ранее граждане Молдавии выразили недовольство содержанием учебников «История румын», указав на наличие глав и тезисов, героизирующих нацизм. Министр образования республики Дан Перчун опроверг эти заявления, назвав их дезинформацией, и подчеркнул, что новые учебники представляют объективный взгляд на исторические события.