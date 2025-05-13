Военные правительства национального единства Ливии провели операцию в Триполи

В ходе уличных столкновений были ранены не менее шести человек. Экстренные службы перешли в режим повышенной готовности. В районы Салах-эд-Дин и Эль-Хадаба и центр Триполи стягивалась бронетехника и дополнительные силы. В ряде кварталов отключили электроснабжение. Международный аэропорт Митига приостановил работу. Все рейсы были перенаправлены в аэропорт города Мисурата, расположенного в 200 км от столицы.