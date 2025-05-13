В СФ отреагировали на возможный визит Трампа в Стамбул на переговоры 15 мая

«Трамп в это время будет на Ближнем Востоке, не столь далеко от этих мест (Турции — ред.). Все участники (переговорного — ред.) процесса могут теоретически оказаться в одно время недалеко друг от друга. По крайней мере, между ними не будет океанов и огромного количества часовых поясов. То есть в случае необходимости что-то можно будет обсуждать в одних и тех же часовых поясах», — сказал Климов.