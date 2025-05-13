В СФ отреагировали на возможный визит Трампа в Стамбул на переговоры 15 мая

Президент США Дональд Трамп в период с 13 по 16 мая будет находиться с рабочим визитом на Ближнем Востоке, что недалеко от Турции, где 15 мая могут пройти переговоры РФ и Украины. Об этом в разговоре с aif.ru напомнил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Трамп с 13 по 16 мая запланировал официальные встречи в Саудовской Аравии, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.
«Трамп в это время будет на Ближнем Востоке, не столь далеко от этих мест (Турции — ред.). Все участники (переговорного — ред.) процесса могут теоретически оказаться в одно время недалеко друг от друга. По крайней мере, между ними не будет океанов и огромного количества часовых поясов. То есть в случае необходимости что-то можно будет обсуждать в одних и тех же часовых поясах», — сказал Климов.
Ранее президент России Владимир Путин призвал Киев вернуться к прямым переговорам, прерванным в 2022 году.
В Кремле напомнили, что РФ не ставит никаких предварительных условия для начала переговоров с Украиной.