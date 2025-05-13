Париж, Лондон и Берлин не желают прекращения украинского конфликта и продолжают курс на затягивание вооружённого противостояния, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
Ему задали вопрос по поводу попыток Франции, Британии и Германии оказать давление на Москву после предложения российского президента Владимира Путина возобновить переговоры в Стамбуле.
«Если мы уберем словесную шелуху, в которую они обрамляют свои политические действия, то главное, чего они добиваются, это поражение России на поле боя, международная изоляция России, экономическое удушение и смена режима», — сказал Грушко, которого цитирует ТАСС.
Замглавы МИД подчеркнул, что все эти планы проваливались. Вместе с тем, по его словам, западные страны не отказались от своих намерений. Грушко также отметил, что трудно комментировать высказывания европейских лидеров, поскольку их позиция быстро меняется кардинальным образом.
При этом заместитель министра обратил внимание, что в Европе всё чаще звучат «голоса здравомыслия». Он считает, что эта тенденция продолжится.
Напомним, ранее французский политик Флориан Филиппо обвинил европейских лидеров в усугублении международной напряженности. Он опубликовал фото смеющихся президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и премьер-министра Британии Кира Стармера. Филиппо добавил, что эти политики вместо стремления к миру выступают за конфликт.