Грушко: Париж, Лондон и Берлин не хотят прекращения украинского конфликта

Замглавы МИД подчеркнул, что все эти планы проваливались. Вместе с тем, по его словам, западные страны не отказались от своих намерений. Грушко также отметил, что трудно комментировать высказывания европейских лидеров, поскольку их позиция быстро меняется кардинальным образом.