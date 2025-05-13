Сенаторы раскрыли детали подготовки к переговорам РФ и Украины в Стамбуле

В Стамбуле 15 мая могут пройти прямые переговоры между Россией и Украиной, которые были прерваны в 2022 году из-за стран Запада. Сенатор Андрей Климов в разговоре с aif.ru оценил шанс личной встречи президента Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским и рассказал, при каких условиях подпись Зеленского не будет считаться юридически ничтожной.
На каком уровне может пройти встреча России и Украины в Стамбуле.
Переговоры России и Украины в Стамбуле могут пройти на уровне делегаций, как это было в 2022 году до момента, пока Запад не убедил Киев прервать их, считает Климов.
«Наш президент говорил о том, что переговоры в Стамбуле весной 2022 года были прерваны из-за Запада. Теперь мы просто готовы их возобновить. Но тогда эти переговоры были на уровне соответствующих групп, которые были укомплектованы с российской стороны самостоятельно, с украинской. И они там, в общем, обсуждали разные вопросы, претензии. Я не исключаю, что это может быть в таком (формате — ред.)», — сказал сенатор.
Климов подчеркнул, что определять состав делегации РФ будет глава государства Владимир Путин.
Встретятся ли Путин и Зеленский в Стамбуле.
На вопрос о возможной встрече Путина и Зеленского Климов ответил, что ни российский, ни американский лидеры не говорили о том, что встреча в Стамбуле должна пройти на уровне первых лиц.
«Будет ли с Зеленским встречаться наш президент, не знаю. Но, как уже было сказано нашим президентом, что мы сами себе никаких ограничений не ставим», — отметил Климов.
По его мнению, Зеленский заявил о желании встретиться с Путиным после принуждения со стороны Трампа.
«Трамп написал, что Украина должна немедленно начать переговоры. Обращаю внимание на два слова: “немедленно” и “должна”. Не “может”, а “должна”. И не “когда-нибудь”, а “немедленно”. Судя по всему, в Киеве это правильно прочитали, что нечего дурака валять, идите, договаривайтесь», — пояснил сенатор.
Будет ли Трамп участвовать в переговорах России и Украины в Турции.
Трамп допустил, что во время своего визита на Ближний Восток в период с 13 по 16 мая может посетить Стамбул, когда там будут проходить прямые переговоры России и Украины.
«Как я понимаю, оба лидера будут там. Я раздумывал над тем, чтобы прилететь туда. Не знаю, у меня будут несколько встреч, но я думал над возможностью прилететь туда, если буду считать, что что-то произойдет. Я не знаю, где я буду в этот конкретный момент, я буду где-то на Ближнем Востоке, но я бы прилетел туда, если бы посчитал это полезным», — сказал Трамп во время пресс-конференции.
Климов также указал на тот факт, что нахождение американского лидера на Ближнем Востоке может способствовать тому, что участники переговорного процесса смогут обсудить что-то «в одних и тех же часовых поясах».
«Все участники (переговорного — ред.) процесса могут теоретически оказаться в одно время недалеко друг от друга. По крайней мере, между ними не будет океанов и огромного количества часовых поясов. То есть в случае необходимости что-то можно будет обсуждать в одних и тех же часовых поясах», — отметил он.
Британская газета Guardian в то же время пишет, что в Стамбул могут прибыть чиновники из Европы.