Сенаторы раскрыли детали подготовки к переговорам РФ и Украины в Стамбуле

«Как я понимаю, оба лидера будут там. Я раздумывал над тем, чтобы прилететь туда. Не знаю, у меня будут несколько встреч, но я думал над возможностью прилететь туда, если буду считать, что что-то произойдет. Я не знаю, где я буду в этот конкретный момент, я буду где-то на Ближнем Востоке, но я бы прилетел туда, если бы посчитал это полезным», — сказал Трамп во время пресс-конференции.