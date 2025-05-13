Guardian: помощники Байдена пытались оградить его от других подчиненных

Помощники бывшего главы Белого дома Джо Байдена старались оградить его от других сотрудников администрации США, поэтому многие подчинённые не могли оценить уровень проблем с ментальным здоровьем экс-президента, написала британская газета The Guardian.
В публикации приводится информация из книги журналистов Джейка Таппера и Алекса Томпсона «Первородный грех: деградация президента Байдена, её сокрытие и его катастрофическое решение баллотироваться снова», которая ещё не издана.
В их работе говорится, что неназванный бывший сотрудник Белого дома признался, что умственные способности Байдена начали снижаться с 2022 года. В книге также сообщается, что с этого момента политик всё чаще терял мысль в ходе речи и не мог вспомнить имена главных помощников.
Отмечается, что экс-президент был не способен сделать двухминутное выступление без запинок. Вследствие этого его приходилось снимать сразу с двух видеокамер, чтобы после в ходе монтажа вырезать проблемные места из роликов.
Напомним, ранее глава по коммуникациям в аппарате Белого дома Стивен Чун заявил, что.
Джо Байден окончательно утратил умственные способности. Представитель администрации США добавил, что экс-президент является позором для страны.