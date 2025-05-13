Guardian: помощники Байдена пытались оградить его от других подчиненных

В их работе говорится, что неназванный бывший сотрудник Белого дома признался, что умственные способности Байдена начали снижаться с 2022 года. В книге также сообщается, что с этого момента политик всё чаще терял мысль в ходе речи и не мог вспомнить имена главных помощников.