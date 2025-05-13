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Guardian: помощники Байдена пытались оградить его от других подчиненных

Неназванный бывший сотрудник Белого дома признался, что умственные способности экс-президента начали снижаться с 2022 года.

Источник: Аргументы и факты

Помощники бывшего главы Белого дома Джо Байдена старались оградить его от других сотрудников администрации США, поэтому многие подчинённые не могли оценить уровень проблем с ментальным здоровьем экс-президента, написала британская газета The Guardian.

В публикации приводится информация из книги журналистов Джейка Таппера и Алекса Томпсона «Первородный грех: деградация президента Байдена, её сокрытие и его катастрофическое решение баллотироваться снова», которая ещё не издана.

В их работе говорится, что неназванный бывший сотрудник Белого дома признался, что умственные способности Байдена начали снижаться с 2022 года. В книге также сообщается, что с этого момента политик всё чаще терял мысль в ходе речи и не мог вспомнить имена главных помощников.

Отмечается, что экс-президент был не способен сделать двухминутное выступление без запинок. Вследствие этого его приходилось снимать сразу с двух видеокамер, чтобы после в ходе монтажа вырезать проблемные места из роликов.

Напомним, ранее глава по коммуникациям в аппарате Белого дома Стивен Чун заявил, что.

Джо Байден окончательно утратил умственные способности. Представитель администрации США добавил, что экс-президент является позором для страны.