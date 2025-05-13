Guardian: помощники Байдена пытались скрыть его состояние от подчиненных

«Мы пытались скрыть его от собственных подчиненных, чтобы многие люди не осознали степень ухудшения состояния, которое началось в 2023 году. Его семья и советники поступили плохо по отношению к стране и [Демократической] партии, позволив ему снова баллотироваться [на второй президентский срок в 2024 году]», — привела газета выдержку из комментария для книги, который написал один из старших помощников Байдена, уволившийся из Белого дома.
В экземпляре, полученном The Guardian, также рассказывается о том, что ухудшение здоровья экс-президента было замечено еще в 2022 году, когда во время выступлений он начал «терять ход мысли» и «с трудом запоминать имена своих помощников». По словам авторов, видеообращения Байдена записывали с двух камер, чтобы монтажные склейки из-за его неспособности говорить без запинок были не столь очевидными.
Ранее американское издательство Penguin Press сообщило, что выпустит книгу о закате политической карьеры экс-президента. По его информации, работа авторства ведущего телекомпании CNN Джейка Тэпера и корреспондента портала Axios Алекса Томпсона поступит в продажу 20 мая. Под первородным грехом демократа они подразумевают его решение участвовать в президентских выборах 2024 года.