Guardian: помощники Байдена пытались скрыть его состояние от подчиненных

«Мы пытались скрыть его от собственных подчиненных, чтобы многие люди не осознали степень ухудшения состояния, которое началось в 2023 году. Его семья и советники поступили плохо по отношению к стране и [Демократической] партии, позволив ему снова баллотироваться [на второй президентский срок в 2024 году]», — привела газета выдержку из комментария для книги, который написал один из старших помощников Байдена, уволившийся из Белого дома.