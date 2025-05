Guardian: помощники Байдена пытались скрыть его состояние от подчиненных

ЛОНДОН, 13 мая. /ТАСС/. Близкие союзники и помощники предыдущего президента США Джо Байдена долгое время пытались оградить политика от сотрудников Белого дома, чтобы скрыть степень ухудшения его состояния и снижения когнитивных способностей. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на книгу «Первородный грех: упадок президента Байдена, его сокрытие и его катастрофическое решение переизбираться» (Original Sin: President Biden’s Decline, Its Cover-up, and His Disastrous Choice to Run Again), экземпляр которой попал в ее распоряжение.