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Guardian: помощники Байдена пытались скрыть его состояние от подчиненных

ЛОНДОН, 13 мая. /ТАСС/. Близкие союзники и помощники предыдущего президента США Джо Байдена долгое время пытались оградить политика от сотрудников Белого дома, чтобы скрыть степень ухудшения его состояния и снижения когнитивных способностей. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на книгу «Первородный грех: упадок президента Байдена, его сокрытие и его катастрофическое решение переизбираться» (Original Sin: President Biden’s Decline, Its Cover-up, and His Disastrous Choice to Run Again), экземпляр которой попал в ее распоряжение.

Источник: AP 2024

«Мы пытались скрыть его от собственных подчиненных, чтобы многие люди не осознали степень ухудшения состояния, которое началось в 2023 году. Его семья и советники поступили плохо по отношению к стране и [Демократической] партии, позволив ему снова баллотироваться [на второй президентский срок в 2024 году]», — привела газета выдержку из комментария для книги, который написал один из старших помощников Байдена, уволившийся из Белого дома.

В экземпляре, полученном The Guardian, также рассказывается о том, что ухудшение здоровья экс-президента было замечено еще в 2022 году, когда во время выступлений он начал «терять ход мысли» и «с трудом запоминать имена своих помощников». По словам авторов, видеообращения Байдена записывали с двух камер, чтобы монтажные склейки из-за его неспособности говорить без запинок были не столь очевидными.

Ранее американское издательство Penguin Press сообщило, что выпустит книгу о закате политической карьеры экс-президента. По его информации, работа авторства ведущего телекомпании CNN Джейка Тэпера и корреспондента портала Axios Алекса Томпсона поступит в продажу 20 мая. Под первородным грехом демократа они подразумевают его решение участвовать в президентских выборах 2024 года.