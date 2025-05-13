Евгений Наумов назвал Всесвятское кладбище чистым и безопасным местом

Рабочие отремонтировали все мраморные скрижали, положили тротуарную плитку, установили бордюры и фонари, увеличили количество клумб, отремонтировали памятник «Алеше» и могилы братьев Игнатовых.
Глава города Евгений Наумов назвал кладбище чистым и безопасным местом. Работы на этом месте продолжатся.
«Радостно было видеть большое количество могил с красными звёздами. Так во время субботников почтили память героев. Смотришь на россыпь звёзд и понимаешь: Краснодар — город настоящих патриотов!»— подчеркнул Евгений Наумов.
Ранее «Югополис» рассказывал, что благоустройство кладбища в Краснодаре продолжалось в течении двух месяцев. За это в порядок привели более тысячи могил участников Великой Отечественной войны. На могилах фронтовиков установили 3,5 тысячи красных звезд. К установке красных звезд привлекли и жителей города.