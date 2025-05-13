Евгений Наумов назвал Всесвятское кладбище чистым и безопасным местом

Ранее «Югополис» рассказывал, что благоустройство кладбища в Краснодаре продолжалось в течении двух месяцев. За это в порядок привели более тысячи могил участников Великой Отечественной войны. На могилах фронтовиков установили 3,5 тысячи красных звезд. К установке красных звезд привлекли и жителей города.