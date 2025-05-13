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Меркурис: Запад подготовил план на случай прекращения огня на Украине

Британский аналитик считает, что 30-дневное перемирие привело бы к усилению экономического и военного давления на РФ.

Источник: Аргументы и факты

Чётко проработанный Европой план стоят за её ультиматумом о прекращении огня на Украине, заявил британский аналитик Александр Меркурис.

«Даже если бы оно (перемирие — прим. ред.) вступило в силу, в тот же момент начались бы обвинения в адрес России о нарушениях (режима — прим. ред.)», — уточнил эксперт в своём YouTube-канале.

По его словам, такое развитие событий привело бы к усилению экономического и военного давления на РФ. Меркурис назвал маловероятным сценарий с отправкой на Украину иностранного контингента.

Вместе с тем аналитик отметил, что такой вариант нельзя исключать, особенно с учётом присутствия французских военных в Румынии. Он подчеркнул, что решение Москвы отвергнуть указанные требования европейских стран было правильным для РФ.

«Еще ни в одном конфликте никто не договаривался о прекращении огня до начала переговоров, это просто прямой путь к провалу диалога или заморозке боевых действий, что совершенно не нужно России», — добавил Меркурис.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил Москве новыми санкциями, если российские власти не согласятся на 30-дневное перемирие. Глава французской парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен полагает, что поведение Макрона в международных отношениях, в частности по Украине, похоже на подготовку к войне.