В ЦАХАЛ заявили об ударе по ХАМАС в Хан-Юнисе

Израильские военные ударили по командному центру движения ХАМАС в городе Хан-Юнис, сообщает Telegram-канал ЦАХАЛ.
В публикации говорится, что командный центр палестинского движения находился в больнице «Насер».
«Перед нанесением удара были предприняты многочисленные шаги для снижения риска причинения вреда гражданским лицам, включая использование высокоточных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительные разведывательные данные», — отмечается в сообщении.
Информации о последствиях нанесения удара нет.
Напомним, на прошлой неделе власти Израиля одобрили план расширения операции в секторе Газа.