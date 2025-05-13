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В ЦАХАЛ заявили об ударе по ХАМАС в Хан-Юнисе

По информации израильских военных, перед нанесением удара были приняты меры для снижения риска причинения вреда гражданскому населению.

Источник: Аргументы и факты

Израильские военные ударили по командному центру движения ХАМАС в городе Хан-Юнис, сообщает Telegram-канал ЦАХАЛ.

В публикации говорится, что командный центр палестинского движения находился в больнице «Насер».

«Перед нанесением удара были предприняты многочисленные шаги для снижения риска причинения вреда гражданским лицам, включая использование высокоточных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительные разведывательные данные», — отмечается в сообщении.

Информации о последствиях нанесения удара нет.

Напомним, на прошлой неделе власти Израиля одобрили план расширения операции в секторе Газа.