The Telegraph: сирийский лидер предлагает построить башню Трампа в Дамаске

Временный глава Сирии Ахмед аш-Шараа предложил президенту США Дональду Трампу рассмотреть возможность инвестирования в проекты, включая строительство башни Трампа в Дамаске. Это предложение было сделано с целью смягчения американских санкций, сообщает The Telegraph.
Встреча между лидерами двух стран, запланированная на первый день визита Трампа на Ближний Восток, может стать «спасательным кругом для нового режима Сирии», отмечает издание.
«Дональд Трамп должен встретиться с лидером исламистов Сирии на фоне сообщений о том, что в Дамаске может быть построена башня Трампа в рамках крайне необходимых инвестиций», — говорится в статье.
Также подчёркивается, что эта встреча может вызвать обеспокоенность у Израиля.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп планирует провести переговоры с главой Сирии, Ахмедом аш-Шараа, в рамках своего визита в Саудовскую Аравию. Организация данной встречи стала возможной благодаря посредничеству наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.