ВСУ перебрасывают в донецкий Красноармейск допсилы, включая наемников

Украинские войска перебрасывают в город Красноармейск (украинское название — Покровск) в ДНР дополнительные силы, в том числе наемников. Об этом сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
Уточняется, что среди наемников — британцы, поляки и колумбийцы. Что касается сил регулярной украинской армии, для переброски используют наиболее боеспособные соединения.
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский накануне заявил, что российские бойцы достигли успехов в направлении границы с Днепропетровской областью южнее Красноармейска, а именно начали серьезные наступательные действия со стороны поселка Александровка и приблизились к госгранице на расстояние около 1 километра.