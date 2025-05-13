ВСУ перебрасывают в донецкий Красноармейск допсилы, включая наемников

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский накануне заявил, что российские бойцы достигли успехов в направлении границы с Днепропетровской областью южнее Красноармейска, а именно начали серьезные наступательные действия со стороны поселка Александровка и приблизились к госгранице на расстояние около 1 километра.