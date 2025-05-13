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ВСУ перебрасывают в донецкий Красноармейск допсилы, включая наемников

Среди иностранцев — британцы, поляки и колумбийцы.

Источник: Аргументы и факты

Украинские войска перебрасывают в город Красноармейск (украинское название — Покровск) в ДНР дополнительные силы, в том числе наемников. Об этом сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Уточняется, что среди наемников — британцы, поляки и колумбийцы. Что касается сил регулярной украинской армии, для переброски используют наиболее боеспособные соединения.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский накануне заявил, что российские бойцы достигли успехов в направлении границы с Днепропетровской областью южнее Красноармейска, а именно начали серьезные наступательные действия со стороны поселка Александровка и приблизились к госгранице на расстояние около 1 километра.