Бывший замгубернатора Свердловской области Креков занял высокий пост в Тюмени

Креков будет отвечать за социальный блок. В числе его задач — патриотическое воспитание молодежи, проведение культмассовых мероприятий, поддержка военнослужащих и их семей, подготовка к празднованию Дню города, формирование городского бюджета на 2026 год и кадровые вопросы. Глава города Максим Афанасьев уверен, что его новый зам справится с поставленными задачами, сообщает интернет-газета «Тюменская область сегодня».