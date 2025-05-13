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Бывший замгубернатора Свердловской области Креков занял высокий пост в Тюмени

Бывший заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков стал заместителем главы Тюмени.

Источник: ЕАН

Бывший заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков занял пост главы администрации Тюмени. Он приступает к своим обязанностям с сегодняшнего дня.

Креков будет отвечать за социальный блок. В числе его задач — патриотическое воспитание молодежи, проведение культмассовых мероприятий, поддержка военнослужащих и их семей, подготовка к празднованию Дню города, формирование городского бюджета на 2026 год и кадровые вопросы. Глава города Максим Афанасьев уверен, что его новый зам справится с поставленными задачами, сообщает интернет-газета «Тюменская область сегодня».

Напомним, что в должности замгубернатора Свердловской области Павел Креков находился с 2016 года. Он курировал вопросы социальной политики, здравоохранения, культуры, образования и спорта. В конце марта стало известно об его отставке.