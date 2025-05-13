В Ленобласти усилят поддержку семей участников СВО, ветеранов и детей-сирот

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал новые поручения по поддержке семей участников СВО, детей-сирот и рекомендации по включению ветеранов спецоперации в каждую муниципальную общественную палату региона.
Принимая накануне ежегодные доклады по итогам работы Общественной палаты 47-го региона и уполномоченного по правам ребенка в Ленобласти — на встрече с Александром Габитовым и Татьяной Толстовой, — он поручил выплачивать стипендию, равную губернаторской стипендии для одарённых детей, студентам из числа детей-сирот и детей погибших участников СВО. Кроме этого глава региона распорядился обеспечить 100% трудоустройство выпускников из числа детей-сирот и вводить ветеранов СВО в состав каждой муниципальной палаты. Он подчеркнул, что общественное обсуждение мер поддержки участников спецоперации обязательно должно идти с их участием.
«Отчёты председателя Общественной палаты Ленобласти и уполномоченного по правам детей об обращениях ленинградцев стали основаниями для моих поручений комитетам и рекомендаций общественникам», — отметил Александр Дрозденко, добавив, что эффективность работы Александра Габитова и Татьяны Толстовой он оценивает не по докладам, а по умению слышать людей, подходить к решению проблем не формально и поднимать для обсуждения острые вопросы жителей.
Также Александр Дрозденко поручил социальному блоку совместно с комитетом финансов разработать систему поддержки не только детей, но и сестёр, и братьев погибших участников СВО — с раннего детства до трудоустройства.
«Задача — помочь родным “поставить на ноги” ребят, которые потеряли близких, помочь семьям с образованием, досугом, получением профессии. Дети — будущее, и именно за него на СВО отдали жизни их отцы и братья», — заключил он.
Напомним, сегодня Ленинградская область является одним из лидеров по поддержке как солдат, командиров, находящихся «за ленточкой», так и воинов, которые возвращаются с поля боя. Подробнее об этом — в материале spb.aif.ru.