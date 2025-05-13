В Ленобласти усилят поддержку семей участников СВО, ветеранов и детей-сирот

Принимая накануне ежегодные доклады по итогам работы Общественной палаты 47-го региона и уполномоченного по правам ребенка в Ленобласти — на встрече с Александром Габитовым и Татьяной Толстовой, — он поручил выплачивать стипендию, равную губернаторской стипендии для одарённых детей, студентам из числа детей-сирот и детей погибших участников СВО. Кроме этого глава региона распорядился обеспечить 100% трудоустройство выпускников из числа детей-сирот и вводить ветеранов СВО в состав каждой муниципальной палаты. Он подчеркнул, что общественное обсуждение мер поддержки участников спецоперации обязательно должно идти с их участием.