Бывший украинский боец: ВСУ пытаются убить сдающихся в плен сослуживцев

«В ВСУ не чаще всего, а всегда такая тактика, что на солдата вообще все равно. Они видят, что солдат сдался в плен, хотел он этого, или в бою его взяли — им вообще без разницы. Солдата еще нового пришлют, а этого лучше убить, чтобы он ничего не выдал», — рассказал собеседник агентства.