Бывший украинский боец: ВСУ пытаются убить сдающихся в плен сослуживцев

В ВСУ распространена практика ликвидации сдающихся в плен украинских военнослужащих, заявил в беседе с РИА Новости боец добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным Прометей, ранее перешедший на сторону РФ.
«В ВСУ не чаще всего, а всегда такая тактика, что на солдата вообще все равно. Они видят, что солдат сдался в плен, хотел он этого, или в бою его взяли — им вообще без разницы. Солдата еще нового пришлют, а этого лучше убить, чтобы он ничего не выдал», — рассказал собеседник агентства.
Он назвал наплевательским отношение к военнослужащим в украинской армии.
Ранее боец сформированного из бывших украинских солдат добровольческого батальона имени Максима Кривоноса рассказал о выдаче военнослужащим ВСУ снаряжения, снятого с убитых сослуживцев.