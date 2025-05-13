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Бывший украинский боец: ВСУ пытаются убить сдающихся в плен сослуживцев

Военнослужащий рассказал о наплевательском отношении к бойцам в украинской армии.

Источник: Аргументы и факты

В ВСУ распространена практика ликвидации сдающихся в плен украинских военнослужащих, заявил в беседе с РИА Новости боец добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным Прометей, ранее перешедший на сторону РФ.

«В ВСУ не чаще всего, а всегда такая тактика, что на солдата вообще все равно. Они видят, что солдат сдался в плен, хотел он этого, или в бою его взяли — им вообще без разницы. Солдата еще нового пришлют, а этого лучше убить, чтобы он ничего не выдал», — рассказал собеседник агентства.

Он назвал наплевательским отношение к военнослужащим в украинской армии.

Ранее боец сформированного из бывших украинских солдат добровольческого батальона имени Максима Кривоноса рассказал о выдаче военнослужащим ВСУ снаряжения, снятого с убитых сослуживцев.