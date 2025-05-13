Паслер утвердил программу борьбы с коррупцией в Свердловской области

За последний год в Свердловской области в СМИ прогремели сразу несколько уголовных дел, связанных с коррупцией. Арестован бывший министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Ему вменяют получение взятки. Экс-глава управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков находится под домашним арестом. Следствие подозревает, что офицер получал взятки от разных предпринимателей. Глава екатеринбургского МУП «Гортранс» Сергей Нугаев арестован за взятки. Еще несколько сотрудников ведомства тоже находятся под стражей. Уголовные дела расследуются и против нескольких свердловских мэров.