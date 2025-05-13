Паслер утвердил программу борьбы с коррупцией в Свердловской области

В Свердловской области утверждена региональная антикоррупционная программа. Соответствующий указ подписал врио губернатора Денис Паслер.
«Постановляю утвердить региональную антикоррупционную программу Свердловской области. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой», — говорится в документе.
В рамках программы в регионе будут регулярно проводиться антикоррупционные экспертизы нормативных актов, проверки сведений о доходах и имуществе чиновников и госслужащих, мониторинг госзакупок. Информация о результатах контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере будет передаваться в прокуратуру. Жителям региона, в том числе школьникам и студентам, будут регулярно рассказывать о недопустимости коррупции.
За последний год в Свердловской области в СМИ прогремели сразу несколько уголовных дел, связанных с коррупцией. Арестован бывший министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Ему вменяют получение взятки. Экс-глава управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков находится под домашним арестом. Следствие подозревает, что офицер получал взятки от разных предпринимателей. Глава екатеринбургского МУП «Гортранс» Сергей Нугаев арестован за взятки. Еще несколько сотрудников ведомства тоже находятся под стражей. Уголовные дела расследуются и против нескольких свердловских мэров.