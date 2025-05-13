В период трехдневного прекращения огня от ударов Киева пострадали 23 мирных жителя, из них шесть погибли. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Всего за минувшую неделю, уточнил дипломат, получили ранения около 70 человек, 21 погиб.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что с начала провальной авантюры ВСУ в регионе погибли почти 300 человек. Еще 430 жителей области — госпитализировано.
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что с 2014 года по середину 2024 года на Украине киевскими властями убиты около 17 тыс. мирных жителей, из них порядка 400 детей. Ранены свыше 32 тысяч человек.