Guardian: решение Байдена выйти из президентской гонки назвали запоздалым

Напомним, ранее Байден заявил журналистам, что считает себя ответственным за второй срок Дональда Трампа на посту президента США. Демократ выразил сожаление по поводу того, что за время его нахождения у власти в обществе усилились тревоги, связанные с вопросами пограничной безопасности и ростом стоимости жизни. Байден считает, что эти проблемы могли повлиять на итоги голосования в ноябре 2024 года.