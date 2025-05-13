Guardian: решение Байдена выйти из президентской гонки назвали запоздалым

Решение экс-главы Белого дома Джо Байдена отказаться от участия в выборах президента США в 2024 году было запоздалым, сообщила The Guardian со ссылкой на неизданную книгу «Первородный грех: упадок президента Байдена, его сокрытие и его катастрофическое решение переизбираться», написанную журналистами Джейком Таппером и Алексом Томпсоном.
Её авторы ссылаются на бывшего советника 44-го президента Соединённых Штатов Барака Обамы Дэвида Плуффа, который заявил, что попытка Байдена баллотироваться на второй срок стала причиной провала на голосовании Камалы Харрис, выдвинутой вслед за его отказом кандидатом от Демократической партии.
Экс-помощник отмечает, что вся ситуация напоминала «кошмар». В книге также говорится, что известные политики США неоднократно пытались убедить Байдена не участвовать в выборах. С такими советами к нему, в частности, обращались Барак Обама и сенатор-демократ Чак Шумер.
Напомним, ранее Байден заявил журналистам, что считает себя ответственным за второй срок Дональда Трампа на посту президента США. Демократ выразил сожаление по поводу того, что за время его нахождения у власти в обществе усилились тревоги, связанные с вопросами пограничной безопасности и ростом стоимости жизни. Байден считает, что эти проблемы могли повлиять на итоги голосования в ноябре 2024 года.