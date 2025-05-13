25 лет институту полпредств: Жога рассказал, что является самым главным в его работе

«Коллеги не просто исполняют поручения, а думают на опережение, берут на себя инициативу и достигают результатов. За семь месяцев работы мы успели многое сделать. Отдельные слова признательности главам регионов и жителям УрФО за то, что гостеприимно приняли меня», — добавил Артем Жога.