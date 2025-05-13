В Госдуме предложили обновить дизайн 100-рублевой банкноты с учетом воссоединенных с Россией регионов, передает РИА Новости.
Сообщается, что первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев направил соответствующее обращение главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной. Он предложил постепенно заменять денежные знаки, по мере естественного износа.
Депутат пояснил, что на обратной стороне банкноты номиналом 100 рублей образца 2022 года изображена карта России без воссоединенных субъектов РФ, а именно без ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Ранее в в Госдуме предложили разместить на банкнотах Киев и Одессу.
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