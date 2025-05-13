19FortyFive: Зеленский должен признать поражение в сложившейся ситуации

Владимиру Зеленскому следует либо признать сложившуюся ситуацию и пойти на компромисс с Россией, либо продолжать игнорировать её, рискуя военным поражением. Об этом пишет американское издание 19FortyFive.
«Украина может либо признать реальность и попытаться договориться о мире, либо продолжать игнорировать её и увеличивать вероятность прямого военного поражения», — говорится в статье.
Также подчёркивается, что Зеленский не единственный, кто препятствует урегулированию конфликта. Есть и другие советники, которые также влияют на ситуацию, отмечают авторы статьи.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал Киев немедленно согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции.