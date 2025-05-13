Юрий Куриленко назначен руководителем налоговой службы Красноярского края

Куриленко имеет богатый опыт работы в налоговых органах, ранее занимал руководящие должности в Республике Бурятия, Алтайском крае и Томской области. Его карьера началась в Красноярске, где он получил высшее образование в государственном университете по специальности «Бухгалтерский учет и аудит» и завершил магистратуру в Бурятском государственном университете с отличием.