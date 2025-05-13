ВС РФ взяли под контроль Миролюбовку в ДНР. Военная операция, день 1175-й

«Излишне много комментариев напоминают не совсем приличный вариант рассуждений вслух, хотя рассуждения вслух перед переговорами только вредят атмосфере этих переговоров. Я призываю подождать. Тем более, что ждать осталось не так долго. Уверен, что разговор будет с чистого листа, то есть все темы, которые интересуют обе стороны, будут обозначены, затронуты и обсуждены».