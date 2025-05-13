ВС РФ взяли под контроль Миролюбовку в ДНР. Военная операция, день 1175-й

12:56.
12:50 В МО сообщили, что ВС РФ поразили цех сборки самоходных артиллерийских установок «Богдана».
Силы ПВО сбили восемь управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 74 БПЛА.
12:43 Брифинг Минобороны о ходе проведения СВО:
— в зоне действия группировки войск «Север» потери ВСУ составили свыше 195-ти военнослужащих, три танка, 15 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии, включая две 155 мм гаубицы М777 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы;
12:30.
12:25 У Зеленского «манипуляторка не выросла», чтобы ставить ультиматумы, считает Картаполов:
«Есть решение верховного главнокомандующего, и он сказал, что мы готовы к переговорам. Шар на их стороне, но никакие ультиматумы, никакие идиотские высказывания ни к чему не приведут».
12:19 ⚡️В Минобороны сообщили, что с 08:20 до 11:30 дежурные средства ПВО уничтожили три БПЛА: два над Белгородской областью и один над Крымом.
12:09 ❗️Путин поручил обеспечить восстановление объектов культурного наследия на территориях, пострадавших от боевых действий и обстрелов ВСУ.
11:46 Двое сотрудников МЧС РФ погибли при атаке украинского беспилотника во время тушения пожара в Луганске — ТАСС.
11:35 В ЛНР нашли более 70 кг взрывчатки в замаскированном схроне, выяснило РИА Новости.
«Тайник с взрывоопасными предметами найден в лесополосе при отработке оперативной информации от сотрудников ФСБ России и собственной безопасности ведомства. После обследования местности специалисты инженерно-технического подразделения ОМОН извлекли из схрона секцию детонирующего кабеля для машины дистанционного разминирования общей массой более 70 кг», — говорится в сообщении.
11:13 Глава офиса президента Украины Андрей Ермак призвал не допускать Россию до футбольных соревнований:
«Россия пока не демонстрирует политической воли относительно режима прекращения огня и окончания войны. Поэтому было бы большой ошибкой говорить о том, что надо идти России навстречу и допускать к футбольным чемпионатам».
11:11 ❗️Украина готова изменить закон о запрете прямых переговоров с Путиным, если он приедет в Стамбул, обозначил Подоляк:
«Я думаю, что будут внесены изменения в это решение СНБО. Если мы будем выходить на подписание какого-то юридически выверенного документа, то, я думаю, что будут внесены соответствующие юридические коррективы».
10:58 Асфальтобетонный завод в городе Луганске подвергся атаке украинских БПЛА, рассказали местные власти.
10:46 Турция рассчитывает, что переговоры России и Украины в Стамбуле состоятся — РИА Новости.
10:40 Отказ Киева от территорий, использование Запорожской АЭС и доступ Украины к Днепру и Черному морю действительно могут обсуждаться на предстоящих переговорах в Стамбуле, но комментарии о предстоящих темах только вредят атмосфере переговоров, заявил «Газете.Ru» председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, комментируя заявление Уиткоффа:
«Излишне много комментариев напоминают не совсем приличный вариант рассуждений вслух, хотя рассуждения вслух перед переговорами только вредят атмосфере этих переговоров. Я призываю подождать. Тем более, что ждать осталось не так долго. Уверен, что разговор будет с чистого листа, то есть все темы, которые интересуют обе стороны, будут обозначены, затронуты и обсуждены».
10:36 Мужчина ворвался в волонтерский центр в подмосковном Протвино, где собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО, и избил пенсионера за поддержку ВС РФ, выяснил SHOT.
10:30.
10:17 ⚡️Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородом, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. БПЛА также атаковали села Бессоновка, Ближнее и Николаевка.
10:00 ❗️Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах в Стамбуле не будет встречаться ни с кем из россиян, кроме российского лидера Владимира Путина, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк:
«Мы же понимаем конструкцию власти в России. Даже Лавров, не то что Мединский, вряд ли они уполномочены принимать те или иные решения, которые являются идеей фикс самого Путина. То есть принять решение о продолжении войны или остановке войны может только Путин».
09:57 Очередной 17-й пакет санкций Евросоюза против России оказался «минимальным консенсусом», согласование жестких мер не будет обсуждаться в Брюсселе, выяснила немецкая газета Handelsblatt.
09:42 Сделка по редкоземельным металлам между США и Украиной не принесет прибыли в первые десять лет и потребует огромных инвестиций частного сектора для запуска проектов, пишет Financial Times.
09:38 На Украине проводят проверку вузов, чтобы вычислить, действительно ли украинцы старше 25 лет получают там образование. Студентов, которые не посещают лекции и не сдают экзамены, отчислят уже весной, сообщил замминистра образования Украины Михаил Винницкий.
09:18.
09:10 ⚡️По данным Financial Times, в ЕС нашли способ обойти вето Венгрии на продолжение антироссийских санкций: они перенесут большую часть ограничений «на другую юридическую основу».
09:07 Узел связи 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожен в населенном пункте Отрадное на Южно-Донецком направлении — ТАСС.
09:04.
09:01 Европе не выгодно завершение конфликта на Украине, намекнул еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс. По его словам, перемирие якобы даст РФ возможность накопить оружие и напасть на ЕС к 2030 году.
«Экономика России перешла на военные рельсы и производит много оружия. В то же время, и это еще более важно, просто вернуть экономику в прежнее состояние уже невозможно. Поэтому, если в Украине будет установлен мир или перемирие, Россия продолжит производить и накапливать такое количество оружия, которое в конечном итоге позволит ей начать новую агрессию», — сказал Кубилюс.
08:59 ⚡️Ночью средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировали. Оперативные и экстренные службы работают на местах.
08:55 Подразделения ВСУ несут колоссальные потери в районах Беловод, Локни, Водолаг Сумской области — ТАСС.
08:40.
08:25 США не сказали европейским чиновникам, будут ли они вводить антироссийские санкции в случае провала переговоров в Стамбуле, пишет Bloomberg.
«Если Путин откажется от встречи с Зеленским или Россия не согласится на немедленное и безоговорочное прекращение огня в четверг, европейские лидеры будут призывать президента Дональда Трампа выполнить свою угрозу ввести санкции против Москвы», — сказано в материале.
08:13 Россия в случае введения новых «сокрушительных санкций» со стороны США готова перенаправить экспорт товаров, сказал РБК заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина РФ Дмитрий Кику.
По его словам, введение новых рестрикций Вашингтоном может вызвать антагонизм среди стран, которые стремятся к сотрудничеству с Москвой. Кику подчеркнул, что не все государства готовы принять «диктаторские решения» и следовать курсу США, а торговый оборот между Москвой и Вашингтоном рекордно низкий — $3,5 млрд.
08:03 ФСБ обнаружила крупный тайник ВСУ с иностранным оружием в Курахово ДНР, выяснил ТАСС. По предварительным данным, украинская армия собиралась использовать запасы в майские праздники. Из схрона изъяли два пулемета, 20 гранатометов, 300 автоматических гранатометных выстрелов, четыре противотанковые мины, 36 минометных снарядов и более 30 гранат.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1175-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.