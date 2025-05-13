Украинский пленный рассказал, что спасся благодаря сослуживцу

«Нас с Ковалевки направили на позицию, там я узнал, что мой товарищ связался с русскими и попросил помощи. А я его попросил, чтобы он меня не бросил. Нас направили к русской границе, там начался обстрел, и благодаря своему товарищу я выжил», — сообщил Бродовей.