Украинский пленный рассказал, что спасся благодаря сослуживцу

Украинскому военнослужащему Александру Бродовею удалось выжить, сдавшись плен под Ковалевкой в ЛНР при содействии сослуживца, который обратился за помощью к бойцам ВС РФ. Об этом пленный рассказал на видео, обнародованном министерством обороны РФ.
«Нас с Ковалевки направили на позицию, там я узнал, что мой товарищ связался с русскими и попросил помощи. А я его попросил, чтобы он меня не бросил. Нас направили к русской границе, там начался обстрел, и благодаря своему товарищу я выжил», — сообщил Бродовей.
Он заявил, что благодарен бойцам ВС РФ за сохраненную ему жизнь, и призвал украинских военных сдаваться в плен.
Ранее российские силовики рассказали о желании некоторых пленных из ВСУ остаться в РФ.