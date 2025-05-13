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Украинский пленный рассказал, что спасся благодаря сослуживцу

Бывший украинский военнослужащий заявил, что благодарен российским солдатам.

Источник: Аргументы и факты

Украинскому военнослужащему Александру Бродовею удалось выжить, сдавшись плен под Ковалевкой в ЛНР при содействии сослуживца, который обратился за помощью к бойцам ВС РФ. Об этом пленный рассказал на видео, обнародованном министерством обороны РФ.

«Нас с Ковалевки направили на позицию, там я узнал, что мой товарищ связался с русскими и попросил помощи. А я его попросил, чтобы он меня не бросил. Нас направили к русской границе, там начался обстрел, и благодаря своему товарищу я выжил», — сообщил Бродовей.

Он заявил, что благодарен бойцам ВС РФ за сохраненную ему жизнь, и призвал украинских военных сдаваться в плен.

Ранее российские силовики рассказали о желании некоторых пленных из ВСУ остаться в РФ.