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Bloomberg: КНР снимет запрет на поставки Boeing после переговоров с США

В понедельник, 12 мая, американский лидер Дональд Трамп объявил о перезагрузке торговых отношений с Китаем.

Источник: Аргументы и факты

Китай принял решение снять на месяц запрет на поставки самолётов Boeing Co после торговых переговоров с американцами, в результате которых стороны снизили тарифы на импорт, передает Bloomberg со ссылкой на свой источник.

«На этой неделе официальные лица в Пекине начали сообщать национальным перевозчикам и государственным учреждениям, что поставки самолётов американского производства могут возобновиться», — говорится в материале.

Уточнятся, что авиакомпаниям предоставили возможность самостоятельно определять условия и сроки поставок.

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о вводе новых торговых пошлин «против всех стран». США установили тарифы в размере 20% на большинство импортируемых товаров из Европы, а для Китая — 34%.

КНР в ответ на данные меры ввела тарифы в 34%. Американцы, в свою очередь, увеличили их размер до 104%. КНР в ответ — до 84%. Затем Трамп решил поднять пошлины до 145%.

В понедельник, 12 мая, американский лидер объявил, что США и Китай добились полной перезагрузки торговых отношений. Стороны согласились уменьшить тарифы до 10% на 90 дней.