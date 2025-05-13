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Экология, предпринимательство и агросектор: какие законы изменятся

Состоялось заседание Бюро под председательством Спикера Сената Маулена Ашимбаева. Депутаты определили повестку заседания Палаты, запланированного на 15 мая, передает DKnews.kz.

Источник: Пресс-служба Сената

Члены Бюро Сената постановили рассмотреть на предстоящем в четверг заседании Палаты Закон «Об аквакультуре». Он разработан для устойчивого развития аквакультуры путем создания новых и расширения действующих производств, увеличения объемов выращивания конкурентоспособных объектов аквакультуры и безопасности объектов аквакультуры для жизни и здоровья человека и окружающей среды.

На повестке также и сопутствующий ему Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам аквакультуры, агропромышленного комплекса, электроэнергетики и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов». В соответствии с нормами документа вносятся изменения и дополнения в Земельный, Лесной, Предпринимательский и Экологический кодексы, а также в ряд законов Республики Казахстан.

Кроме того, депутаты обсудили темы предстоящих в течение недели заседаний Комитетов, в том числе по вопросам деятельности Судебной администрации, внедрения и применения технологий искусственного интеллекта правоохранительной и судебной деятельности, а также обеспечения противопожарной безопасности на промышленных предприятиях и развития государственно-частного партнерства.