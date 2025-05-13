Экология, предпринимательство и агросектор: какие законы изменятся

На повестке также и сопутствующий ему Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам аквакультуры, агропромышленного комплекса, электроэнергетики и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов». В соответствии с нормами документа вносятся изменения и дополнения в Земельный, Лесной, Предпринимательский и Экологический кодексы, а также в ряд законов Республики Казахстан.