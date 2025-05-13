Экология, предпринимательство и агросектор: какие законы изменятся

Члены Бюро Сената постановили рассмотреть на предстоящем в четверг заседании Палаты Закон «Об аквакультуре». Он разработан для устойчивого развития аквакультуры путем создания новых и расширения действующих производств, увеличения объемов выращивания конкурентоспособных объектов аквакультуры и безопасности объектов аквакультуры для жизни и здоровья человека и окружающей среды.
На повестке также и сопутствующий ему Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам аквакультуры, агропромышленного комплекса, электроэнергетики и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов». В соответствии с нормами документа вносятся изменения и дополнения в Земельный, Лесной, Предпринимательский и Экологический кодексы, а также в ряд законов Республики Казахстан.
Кроме того, депутаты обсудили темы предстоящих в течение недели заседаний Комитетов, в том числе по вопросам деятельности Судебной администрации, внедрения и применения технологий искусственного интеллекта правоохранительной и судебной деятельности, а также обеспечения противопожарной безопасности на промышленных предприятиях и развития государственно-частного партнерства.