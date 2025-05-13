Безопасность южных рубежей — власти Крыма поздравили военных с Днем ЧФ

«Более двухсот лет моряки-черноморцы верно и самоотверженно служат на благо нашей общей Родины — России, готовы отдать жизнь за нее, за мир на ее территории. Мы помним и чтим каждый подвиг и со своей стороны всегда готовы их поддержать», — отметил Владимир Константинов.