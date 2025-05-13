Безопасность южных рубежей — власти Крыма поздравили военных с Днем ЧФ

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что этот праздник еще раз напоминает о великой истории Отечества, о силе и славе русского оружия.
«Нынешнее поколение моряков-черноморцев достойно продолжает славные традиции предшественников. Наши воины вносят огромный вклад в решение задач специальной военной операции, демонстрируют высокий профессионализм, мужество и воинскую доблесть, приближают Победу», — написал он в Telegram.
Высоко значение Черноморского флота и сегодня, уверен глава крымского парламента Владимир Константинов. Командование и личный состав в полной мере осознают возложенную на них ответственность в связи с проведением спецоперации и делают все для сохранения мира и безопасности на полуострове, подчеркнул он.
«Более двухсот лет моряки-черноморцы верно и самоотверженно служат на благо нашей общей Родины — России, готовы отдать жизнь за нее, за мир на ее территории. Мы помним и чтим каждый подвиг и со своей стороны всегда готовы их поддержать», — отметил Владимир Константинов.