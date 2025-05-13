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Очередная сессия Парламентской ассамблеи Молдова — Польша проходит в Кишиневе

КИШИНЕВ, 13 мая — Sputnik. В Кишиневе проводится X сессия Парламентской ассамблеи (ПА) Молдова — Польша.

Источник: Sputnik.md

Мероприятие проходит в здании законодательного собрания республики. Сессию откроют сопредседатели ПА Дойна Герман от Молдова и Марек Томаш Хок со стороны Польши.

На встрече будет обсуждаться продвижение республики по европейскому пути и опыт Польши в евроинтеграции, который может перенять Молдова. Еще одной темой обсуждений станут двусторонние отношения и помощь, оказываемая Польшей.

По итогам сессии будет утверждено совместное заявление Парламентской ассамблеи, а ее сопредседатели Дойна Герман и Марек Томаш Хок выступят с заявлениями для прессы.

Парламентская ассамблея Молдова — Польша была учреждена 25 июля 2011 года в Кишиневе. Это межпарламентский консультативный орган, созданный для разработки общего видения различных проблем и обсуждения проектов, представляющих обоюдный интерес. Заседания ПА созываются один раз в год попеременно в Польше и в Молдове.