Очередная сессия Парламентской ассамблеи Молдова — Польша проходит в Кишиневе

Парламентская ассамблея Молдова — Польша была учреждена 25 июля 2011 года в Кишиневе. Это межпарламентский консультативный орган, созданный для разработки общего видения различных проблем и обсуждения проектов, представляющих обоюдный интерес. Заседания ПА созываются один раз в год попеременно в Польше и в Молдове.