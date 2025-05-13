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Узбекистан впервые примет Генеральную Ассамблею Олимпийского совета Азии

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Узбекистан впервые примет Генеральную Ассамблею Олимпийского совета Азии, сообщает НОК.

Источник: Sputnik.uz

Об этом было объявлено на 45-й Генеральной Ассамблее Олимпийского совета Азии (ОCА), которая проходила 11—12 мая в Кувейте.

Предложение Генерального директора ОСА Хусейна Аль Мусаллама о проведении Генеральной Ассамблеи в Ташкенте в 2026 году было единогласно поддержано участниками мероприятия. Это еще раз подтверждает высокое внимание, уделяемое в стране спорту и олимпийскому движению, ее авторитет на международной арене.

говорится в сообщении

В ходе работы Ассамблеи обсудят ключевые вопросы развития олимпийского движения в Азии.

Генеральная Ассамблея является высшим руководящим органом Олимпийского совета Азии, в котором участвуют представители Национальных Олимпийских комитетов 45 стран континента.