Узбекистан впервые примет Генеральную Ассамблею Олимпийского совета Азии

Об этом было объявлено на 45-й Генеральной Ассамблее Олимпийского совета Азии (ОCА), которая проходила
Предложение Генерального директора ОСА Хусейна Аль Мусаллама о проведении Генеральной Ассамблеи в Ташкенте в 2026 году было единогласно поддержано участниками мероприятия. Это еще раз подтверждает высокое внимание, уделяемое в стране спорту и олимпийскому движению, ее авторитет на международной арене.
В ходе работы Ассамблеи обсудят ключевые вопросы развития олимпийского движения в Азии.
Генеральная Ассамблея является высшим руководящим органом Олимпийского совета Азии, в котором участвуют представители Национальных Олимпийских комитетов 45 стран континента.