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Имя отца Токаева присвоено одной из школ в Бишкеке

Школа-гимназия № 33 в Бишкеке теперь носит имя Кемеля Токаева — отца главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

Источник: facebook.com/ruslan.zheldibay

Ссылаясь на пресс-секретаря президента Кыргызстана Аската Алагозова, издание сообщает, что инициатива присвоить имя казахского писателя, основоположника детективного жанра в казахской прозе Кемеля Токаева принадлежит президенту Кыргызстана Садыру Жапарову.

Аскат Алагозов также отметил, что в ходе рабочего визита в Россию глава государства поделился этой новостью с Касым-Жомартом Токаевым.

В военные годы школа № 33 была Фрунзенским военным пехотным училищем, которое окончил отец президента РК. Отсюда он призван на фронт.