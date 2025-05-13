Имя отца Токаева присвоено одной из школ в Бишкеке

Ссылаясь на пресс-секретаря президента Кыргызстана Аската Алагозова, издание сообщает, что инициатива присвоить имя казахского писателя, основоположника детективного жанра в казахской прозе Кемеля Токаева принадлежит президенту Кыргызстана Садыру Жапарову.
Аскат Алагозов также отметил, что в ходе рабочего визита в Россию глава государства поделился этой новостью с Касым-Жомартом Токаевым.
В военные годы школа № 33 была Фрунзенским военным пехотным училищем, которое окончил отец президента РК. Отсюда он призван на фронт.