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Запугивание приводит к собственной изоляции, заявил Си Цзиньпин

ПЕКИН, 13 мая — РИА Новости. Тарифные и торговые войны не имеют победителей, а запугивание приводит к собственной изоляции, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Источник: © РИА Новости

«В тарифных и торговых войнах нет победителей, а запугивание может привести лишь к собственной изоляции», — сказал Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия 4-й министерской встречи Форума Китай-Сообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна в Пекине.

По его словам, сейчас перемены в мире стремительно ускоряются, множество рисков переплетаются и наслаиваются.

«Только сплоченность и сотрудничество между странами способны сохранить мир и стабильность во всём мире, а также способствовать глобальному развитию и процветанию», — подчеркнул китайский лидер.