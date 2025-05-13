Запугивание приводит к собственной изоляции, заявил Си Цзиньпин

«В тарифных и торговых войнах нет победителей, а запугивание может привести лишь к собственной изоляции», — сказал Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия 4-й министерской встречи Форума Китай-Сообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна в Пекине.
По его словам, сейчас перемены в мире стремительно ускоряются, множество рисков переплетаются и наслаиваются.
«Только сплоченность и сотрудничество между странами способны сохранить мир и стабильность во всём мире, а также способствовать глобальному развитию и процветанию», — подчеркнул китайский лидер.