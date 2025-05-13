Форум «Патриоты Урала» пройдет в Ельцин-центре 27 июня

Мероприятие посвятят сразу нескольким темам. «Третий форум, как и два предыдущих, пройдет в городе трудовой доблести. Это не просто традиция, а символ преемственности и уважения к истории нашего округа. На форуме 27 июня мы детально рассмотрим три направления, что позволит обменяться опытом и выстроить планы по помощи участникам СВО», — подчеркнул полпред Артем Жога.