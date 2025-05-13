Сергей Киляков возглавил Росгвардию Волгоградской области

Новым начальником Управления Росгвардии по Волгоградской области стал полковник полиции Сергей Киляков. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ведомства, указ о его назначении подписал президент России. Это назначение знаменует собой новый этап в работе ведомства, направленной на обеспечение безопасности региона.
Сергей Киляков родился 20 июня 1973 года в Волгограде. Его профессиональный путь тесно связан с правоохранительными органами. В 1999 году он окончил Волгоградский юридический институт МВД России, а в 2002 году — Всероссийский финансово-экономический институт. За годы службы он зарекомендовал себя как опытного и ответственного сотрудника, что подтверждается многочисленными ведомственными наградами, включая медаль «За отвагу». Участие в боевых действиях подчеркивает его готовность к выполнению сложных задач и высокий уровень профессионализма.
Новый руководитель Управления Росгвардии по Волгоградской области обладает солидным опытом работы в силовых структурах и глубоким знанием региональной специфики.