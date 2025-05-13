Генконсульство Республики Беларусь откроют в Нижнем Новгороде в конце июня

Подготовку к этому событию и XII Форуму регионов России и Беларуси, который пройдет на Нижегородской ярмарке, обсудили губернатор Глеб Никитин и генеральным консул Республики Беларусь в Нижнем Новгороде Олег Швец. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Форум пройдет
Стороны обсудили успешные совместные проекты: производство трамваев и электробусов «МиНиН», участие белорусских компаний в строительстве значимых объектов в регионе. Также глава региона уделил особое внимание спецрейсу «Уроки с путешествием» в Минск и Брест.
Кроме того, в этом году белорусская делегация представит стенд на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), которая пройдет в Нижнем Новгороде
Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко планирует посетить форум в Нижнем Новгороде.