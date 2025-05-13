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Генконсульство Республики Беларусь откроют в Нижнем Новгороде в конце июня

В конце июня 2025 года в Нижнем Новгороде откроют Генеральное консульство Республики Беларусь.

Источник: AP 2024

Подготовку к этому событию и XII Форуму регионов России и Беларуси, который пройдет на Нижегородской ярмарке, обсудили губернатор Глеб Никитин и генеральным консул Республики Беларусь в Нижнем Новгороде Олег Швец. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Форум пройдет 25—27 июня, он будет посвящен наследию Великой Победы, а также молодежной политике. Ожидается, что в пленарном заседании будут участвовать до 700 человек.

Стороны обсудили успешные совместные проекты: производство трамваев и электробусов «МиНиН», участие белорусских компаний в строительстве значимых объектов в регионе. Также глава региона уделил особое внимание спецрейсу «Уроки с путешествием» в Минск и Брест.

Кроме того, в этом году белорусская делегация представит стенд на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), которая пройдет в Нижнем Новгороде 2—5 июня.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко планирует посетить форум в Нижнем Новгороде.