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Губернатор Кубани поздравил моряков с Днем Черноморского флота

Черноморский флот отмечает 242-ю годовщину со дня основания 13 мая. Губернатор Кубани поблагодарил моряков и ветеранов за службу и верность долгу.

Источник: администрация Краснодарского края

«Флот был основан по указу Екатерины II в 1783 году. Он не раз становился ключевой, решающей силой при защите страны в годы различных войн. И сегодня продолжает быть надежной опорой Вооруженных Сил на юге России», — написал глава региона в своем telegram-канале.

В настоящее время Черноморский флот — это одно из пяти крупнейших военно-морских объединений России. Он входит в состав Южного военного округа.

В День Черноморского флота возлагают цветы к памятникам морякам-черноморцам и основательнице флота императрице Екатерине II. Праздничные мероприятия проходят в Новороссийске и Севастополе. В этот день на судах проводят торжественное построение с поднятием государственного флага.