Дмитрий Демешин поручил провести паспортизацию всех дорог в крае

Это поможет составить объективную картину состояния всей улично-дорожной сети региона и понять, какие участки больше всего нуждаются в ремонте.
«Жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Советско-Гаванского района выражают очень большое недовольство состоянием дорог после зимнего периода. До 20% всех обращений наших людей касается качества дорожного полотна», — заявил Дмитрий Демешин.
Отметим, в этом году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в крае будет отремонтировано 58 объектов дорожного хозяйства на общую сумму 5,8 млрд рублей.