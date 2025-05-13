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Дмитрий Демешин поручил провести паспортизацию всех дорог в крае

Губернатор края Дмитрий Демешин поставил задачу министерству транспорта и дорожного хозяйства региона совместно с главами муниципалитетов провести полную паспортизацию всех дорог.

Это поможет составить объективную картину состояния всей улично-дорожной сети региона и понять, какие участки больше всего нуждаются в ремонте.

«Жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Советско-Гаванского района выражают очень большое недовольство состоянием дорог после зимнего периода. До 20% всех обращений наших людей касается качества дорожного полотна», — заявил Дмитрий Демешин.

Отметим, в этом году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в крае будет отремонтировано 58 объектов дорожного хозяйства на общую сумму 5,8 млрд рублей.